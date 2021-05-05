После обстрела больницы в Красногоровке от инфаркта умер пациент

В Красногоровке Донецкой области ударами тяжелых орудий повредило больницу. Осколки попали в «ковидное» отделений, где проходили лечение 38 человек. Непосредственно от попадания никто не погиб – но один пациент с коронавирусом к утру скончался от инфаркта.

По словам военных, которые обследовали место удара утром, возле корпуса упала 120-миллиметровая мина.

«Около 23:30 был прилет артиллерийского снаряда, – рассказал директор Марьинской центральной районной больницы Николай Слюсаренко. – Была разрушена часть первого корпуса и шестой корпус. В первом у нас расположены терапевтическое и кардиологическое отделения, где находятся больные ковидом. Был тяжелый больной, ему предоставлялась вся необходимая помощь, но – возможно, от стресса – он сегодня в 10 утра умер».

Это уже три года как мирный город – военный

«Семь мин были выпущены по нашим позициям, и одна – по территории больницы, – говорит Евгений, военнослужащий ВСУ. – Это мирный город, здесь уже давно ничего в город не прилетало: крайний раз три года назад был прилет по городу».

Сейчас здание ремонтируют: закрывают окна (по данным волонтера Евгения Каплина, их выбито 26).

«Сотрудники ГСЧС вместе с представителями Марьинской городской военно-гражданской администрации и профильными службами устраняют последствия обстрела больницы в Красногоровке. По данным моих коллег, которые находятся на месте, обстрелом уничтожено 26 окон в двух корпусах больницы, частично повреждены двери, поврежден фасад здания. Сотрудники ГСЧС оперативно закрывают поврежденные окна OSB-плитами. Ведется работа по восстановлению энергоснабжения», – пишет Евгений Каплин.

Напротив: оккупированная Старомихайловка тоже подскакивала

Жители оккупированной территории в вечер 4 мая также сообщали о громких обстрелах. Оккупационная же администрация заявляет, что по подконтрольной ей территории армия Украины выпустила 6 артиллерийских снарядов 122 калибра. Однако, нет никаких свидетельств о повреждениях непосредственно в населенном пункте. Жители в местных группах много писали о громких взрывах, но никто не был свидетелем разрушений – то есть удары приходились по позициям боевиков или ВСУ.

«Надеюсь никто не пострадал?»



«Катя, та вроде нет, но такое чувство что уже нет огорода. Партизанская улица, буду надеяться что в поле»

«Виталий, щас выйдем смотреть куда»

(спустя время) «Все, Слава Богу впорядке, очень громко»

Мониторинговая миссия ОБСЕ отчет за 4 мая еще не опубликовала.

В Красногоровке опасаются за восстановленные строения

В 2020 году в Красногоровке полностью отстроили школу № 2, разрушенную ракетой «Града» российских гибридных сил в 2017-м. На капитальный ремонт ушло 95 миллионов гривен и несколько лет работы. Три года школьники учились во вторую смену в другой городской школе, но нынешней осенью сели за новые парты в знакомом здании.

Вот как 2-я школа выглядела после обстрела:

И как перед первым звонком в 2020 году. Местные жители говорят, что теперь это самое яркое и современное здание во всем городе:

В пострадавшей этой ночью больнице тоже уже проводился ремонт: в 2020-м там перекрывали крышу, поврежденную обстрелами. Из-за дыр больница не работала на полную мощность – тогда функционировали только несколько отделений. Сегодня же это опорная по COVID-19 больница.

Местные жители опасаются, что после нескольких лет снижения интенсивности боев отстроенные объекты Красногоровки могут снова пострадать:

«Интересно, кого следующего обстреляют террористы, если больницу не пожалели?»

«А у нас как не больница, так школа(((Войну вообще понять нельзя!», – пишут в местной группе.

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