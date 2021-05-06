«Північний потік-2» шкодить Україні, Польщі – Блінкен

Російський газопровідний проєкт «Північний потік-2» просуває інтереси Росії і підриває інтереси Європи та США. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв’ю британському громадському радіо BBC Radio 4, коли він перебував у Лондоні 5 березня. Текст інтерв'ю розміщено на сайті Державного департаменту США.

Говорячи про позицію США і президента Джо Байдена, Блінкен заявив: «Ми вважаємо, що трубопровід є поганою ідеєю. Він просуває інтереси Росії й підриває інтереси Європи і наші власні. Він до того ж суперечить тим самим принципам, які ЄС заявив у сфері енергетичної безпеки – щоб не бути надміру залежним від будь-якої єдиної країни, зокрема в даному випадку Росії. І, звісно, він піде на шкоду Україні, Польщі й іншим ключовим країнам Європи. Тож він (президент США – ред.) чітко заявляв про це, і ми чітко про це заявляли, і тут нічого не змінилось».

В інтерв’ю BBC Radio 4 Блінкен відзначив, що у питанні Росії адміністрація США зосереджується не на її президенті Володимирові Путіні чи будь-якій іншій особі, а на діях Росії як країни.

«І президент Байден чітко і неодноразово заявляв, що в разі, якщо Росія поводитиметься безвідповідально або агресивно, як у випадку кібервторгнення SolarWinds чи у випадку втручання в наші вибори чи дій щодо пана Навального, ми дамо відповідь. Водночас ми надаємо перевагу більш стабільному й передбачуваному партнерству, і якщо Росія обере цей шлях, завжди є сфери, в яких ми можемо співпрацювати в наших спільних інтересах. Але ми зосереджуємося на діях Росії», – відзначив Блінкен.

6 травня Ентоні Блінкен перебуває з офіційним візитом у Києві, де він, серед іншого, провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі з Блінкеном президент України заявив, що Сполучені Штати Америки чудово проінформовані про ситуацію на Донбасі й біля українських кордонів і активно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

За словами Зеленського, під час зустрічі від порушував питання підтримки з боку США прагненню України отримати План дій щодо членства в НАТО, питанням безпеки в Чорному й Азовському морях і питаннях протидії реалізації проєкту «Північний потік-2».