Блінкен про нову зброю для України: ми розглянемо запит Києва

США розглянуть запит України щодо надання озброєння, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога – крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, – була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду», – зазначив Блінкен.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ проситиме у Вашингтона про надання систем протиповітряної оборони та антиснайперських технологій. А голова Офісу президента України Андрій Єрмак казав, що США могли б розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.

В інтерв’ю Радіо Свобода Ентоні Блінкен додав, що Росія відчує наслідки, якщо зважиться на новий акт агресії проти України.

На запитання, що США готові зробити, якщо Росія зважиться на відкрите вторгнення на територію України, державний секретар США відповів: «Найголовніше, що можна зробити (і що ми робимо) – це впевнитися, що цього не станеться, що Росія не ухвалить це дуже невдале рішення – вчинити новий акт агресії чи іншу необдуману дію щодо України. Саме тому ми висловилися дуже чітко, коли побачили цю концентрацію сил, саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма нашими головними партнерами у світі – зокрема, НАТО і ЄС. Це питання (безпеки України – ред.) перебуває у фокусі нас усіх. Ми дали Москві чітко зрозуміти, що ми стежимо за ситуацією дуже уважно, і якщо Росія вчинить якісь дії, це не мине без наслідків. Водночас, ми тісно працюємо з нашими партнерами в Україні, аби впевнитися, що вони мають все необхідне для того, аби захистити Україну, її території і її народ».

Ексклюзивне інтерв’ю з державним секретарем США Ентоні Блінкеном читайте і дивіться незабаром на сайті Радіо Свобода.

Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуває в Україні з офіційним візитом. Сьогодні він провів зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також Блінкен зустрівся з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Державний департамент напередодні оприлюднив заяву, в якій наголосив, що США уважно стежать за ситуацією щодо агресивних дій Росії, що тривають і спрямовані проти України.

Блінкен – перший високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена, який прибув із візитом в Україну.