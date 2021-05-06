Україна попросить у США антиснайперські технології і системи ППО – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном має намір обговорити з ним список військової підтримки, яку Вашингтон може надати Києву.

Як заявив Кулеба в інтерв’ю CNN, оприлюдненому ввечері 5 травня, українська сторона, зокрема, проситиме системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології.

«Йдеться не тільки про отримання їх зі США, а й про купівлю їх у Сполучених Штатів. Ми хочемо, щоб це партнерство працювало в обох напрямках. Воно має бути взаємовигідним», – сказав міністр.

За словами Кулеби, він хоче, щоб США розглядали Україну як «східний кордон демократії» в Центральній Європі та Чорноморському регіоні та інтегрували її на Захід, зокрема в НАТО.

Блінкен близько півночі 6 травня прибув до Києва. За графіком, оприлюдненим Держдепартаментом, на даний час він зустрічається з Кулебою.

Під час свого візиту держсекретар також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами та представниками українського громадянського суспільства.