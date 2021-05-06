Держсекретар США Блінкен у Києві зустрінеться з Зеленським, Шмигалем, Кулебою, депутатами

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, де він 6 травня проведе зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Блінкен має намір підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям агресії Росії, заявили у Державному департаменті напередодні візиту.

«Прибув до Києва з прагненням посилити партнерство між Україною і США. Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами російську агресію і наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ», – написав Блінкен у твіттері у ніч на 6 травня, коли його літак приземлився в «Борисполі».

Президент Зеленський заявляв, що хоче почути сильні сигнали від США на підтримку прагнення України вступити до НАТО.

Державний департамент напередодні оприлюднив заяву, в якій наголосив, що США уважно стежать за ситуацією щодо агресивних дій Росії, що тривають і спрямовані проти України.

«Ми високо оцінюємо стриманість, яку демонструє Україна, і в контактах із Москвою чітко заявили, що Росія має утриматись від дій, які загострюють ситуацію», – мовиться у заяві.

Уряд США також наголошує на важливості проведення Україною реформ.

«Побудова відповідальних інституцій і забезпечення відповідального управління і в державних інституціях, і в корпоративному секторі є ключем до досягнення євроатлантичних прагнень України і побудови нею заможного, безпечного і демократичного майбутнього», – відзначають в уряді США.

«США підтримують Україну, яка продовжує боротись із корупцією і просувати верховенство права і порядок денний судової реформи», – мовиться у заяві.

Держдепартамент також відзначив, що з 2014 року США надали Україні допомогу загальним обсягом більш ніж у 4,6 мільярда доларів і три позикові гарантії по одному мільярду доларів кожна.

Заява також вказує, що Крим і Донбас є частиною України, і закликає Росію повернути Україні повний контроль на півостровом і дотримуватись мінських угод.

Питання України також були предметом зустрічей із участю Блінкена в перебігу зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн-членів «Групи семи».