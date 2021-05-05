Зеленський розповів сенатору США Портману про ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським сенатором, співголовою Українського кокусу в Сенаті Робертом Портманом і поінформував співрозмовника про ситуацію на Донбасі, повідомила ввечері 5 травня пресслужба глави держави.

Зеленський зазначив, що з боку російських гібридних сил стало «менше снайперського вогню, а тому менше загиблих за останні дні». Водночас президент указав, що так і не вдалося досягти домовленостей із Росією щодо режиму повного припинення вогню, тож ситуація й надалі залишається небезпечною.

Зеленський оцінив сильну позицію США щодо недопущення завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» і подякував за санкційну підтримку. Президент висловив слова подяки за виділені в бюджеті Сполучених Штатів на поточний рік асигнування для реалізації програм допомоги Україні в обсязі понад 700 мільйонів доларів США, з яких майже 400 мільйонів піде на потреби національної безпеки та оборони.

Сенатор Портман привітав призначення нового посла України у США Оксани Маркарової, вказано в повідомленні сайту Зеленського. Портман зазначив, що підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибуває в Україну 5 травня на знак підтримки на фоні нарощування Росією військ біля українських кордонів та в окупованому Криму минулого місяця.

Візит Блінкена – це демонстрація «непохитної» підтримки США «суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії», мовиться у заяві офіційного представника Держдепартаменту США Неда Прайса.

Нарощування російських військових сил біля північних і східних кордонів України, а також в Криму, який Москва окупувала у 2014 році, викликало стурбованість у Києві, Брюсселі та Вашингтоні.