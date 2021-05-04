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04 травня 2021, Київ 11:29
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Якою зброєю Росія погрожує США та Європі?

Якою зброєю Росія погрожує США та Європі?
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Якою зброєю Росія погрожує США та Європі?

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«Авангард», «Сармат», «Буревісник» або «Посейдон» – що ховається за цими гучними назвами, які постійно повторюють у Росії, коли розповідають про новітні розробки своєї оборонної промисловості. Цю зброю вже не вперше згадує і Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам. Які з російських ракет реальні, а які залишаються фантазією Кремля?

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