Якою зброєю Росія погрожує США та Європі?

«Авангард», «Сармат», «Буревісник» або «Посейдон» – що ховається за цими гучними назвами, які постійно повторюють у Росії, коли розповідають про новітні розробки своєї оборонної промисловості. Цю зброю вже не вперше згадує і Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам. Які з російських ракет реальні, а які залишаються фантазією Кремля?