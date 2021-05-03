Американський дослідницький центр закликав США надати Україні більше військових кораблів

США мають надати Україні більше кораблів. Таку думку висловлюють автори доповіді аналітичного центру Heritage Foundation з приводу ролі США у забезпеченні безпеки у Чорному та Азовському морях.

Доповідь закликає США та НАТО збільшити присутність у Чорному та Азовському морі, та рекомендує Сполученим Штатам Америки пришвидшити передачу Україні виведених у резерв військових кораблів США. При цьому звертається увага на патруальні кораблі класу Cyclon.

У 2015-му році інформаційна агенція Reuters так писала про кораблі цього класу, які використовуються у Перській затоці:

«Ці човни довжиною у 54 метри, озброєні гарматами та ракетами, нині розглядаються серед найважливіших кораблів флоту США. Прикметно, що вони також є одними із найдешевших – кожен обійшовся платникам податків всього у 20 мільйонів доларів на час придбаннях на початку 1990-х років, – писали у ЗМІ, – Вони не мають високотехнологічних сенсорів, складних озброєнь або експериментального устаткування та елементів дизайну. Вони мають прямолінійні металеві корпуси, які напаковані значною кількістю простих гармат та ракет, які значною мірою покладаються на важку роботу екіпажу із 28 осіб, а не на модні автоматизовані системи, як на багатьох більших кораблях».

США також рекомендується допомогти Україні посилювати її морський потенціал.

«Право на самооборону не зупиняється на лінії берега. США можуть допомогти профінансувати та прискорити дослідження для швидшого початку використання протикорабельної ракети «Нептун» створеної в Україні. Також США мають проаналізувати належні та готові варіанти протикорабельних ракет для України. США мають також допомогти покращити морську безпеку України надаючи покращене радарне устаткування та технології спостереження, такі як БПЛА», – вказує доповідь.

«США мають взяти на себе лідерську функцію всередині НАТО, щоб допомогти Україні покращити безпеку у Чорному та Азовському морях», – також відзначає доповідь.

Наприкінці квітня катер берегової охорони США «Гамільтон» зайшов у Чорне море. «Гамільтон» співпрацюватиме з членами та партнерами НАТО у регіоні, йдеться в повідомленні прес-службу американського Шостого флоту.

Раніше США та НАТО висловлювали занепокоєння планами Росії заблокувати доступ для іноземних військових та державних суден до районів Чорного моря.