У Чорне море ввійшли ще два кораблі країн НАТО, приєднавшись до американського, який прибув попередніми днями.

Це есмінець ВМС Великої Британї «Дефендер» (HMS Defender, D36) типу 45 (класу «Дерінґ») і фрегат ППО ВМС Нідерландів «Евертсен» (HNLMS Evertsen, або Zr.Ms. Evertsen, F805) класу «Де зевен провінсієн».

«Сьогодні ми пройшли Босфор разом із HNLMS Evertsen, прямуючи в Чорне море для участі в військово-морських операціях, що засвідчують взаємодію з нашими союзниками в регіоні Україною, Румунією, Грузією», – повідомили в офіційному твітері HMS Defender.

Командування Британської авіаносної ударної групи оприлюднило інфографіку, в якій пояснює мету входу в Чорне море кораблів обох держав, які нині входять до цієї групи:

Засвідчення відданості Великої Британії підтриманню регулярної присутності своїх військово-морських сил на Західних Балканах і в Чорному морі;

Збереження свободи мореплавства, що підкреслює відданість Великої Британії загальноприйнятим міжнародним правилам, нормам і стандартам, які підтримують відкритий, ліберальний світовий порядок;

Запевнення партнерів Британії, демонстрація можливостей Великої Британії й НАТО, навчання і взаємодія з Україною, Грузією й Румунією.

Як заявив із приводу цього візиту британський політолог, фахівець із російських питань Марк Ґалеотті, для Британії, яка практично не має прямих інтересів у Чорному морі, важливо кинути виклик намаганням Росії нормалізувати свою анексію Криму і водночас підтримати і запевнити Україну, підтвердивши тривалу відданість Україні Британії, а отже, й Заходу.

Росія, зі свого боку, традиційно відразу повідомила, що сили й засоби її Чорноморського флоту «почали контроль за діями» двох кораблів країн НАТО.

Із такою ж заявою в Міністерстві оборони Росії виступили й 11 червня, коли в Чорне море ввійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США «Лабун» (USS Laboon, DDG58) класу «Арлі Берк» – «для здійснення операцій гарантування морської безпеки в регіоні», повідомив Шостий флот США.

Росія завжди різко виступає проти візитів у Чорне море кораблів непричорноморських країн, особливо ж країн-членів НАТО. Таке ставлення різко посилилося з 2014 року, коли Росія окупувала український Крим.