14 червня вони зайшли в Чорне море, приєднавшись до американського корабля, який прибув попередніми днями.

«Ми пройшли Босфор разом із HNLMS Evertsen, прямуючи в Чорне море для участі в військово-морських операціях, що засвідчують взаємодію з нашими союзниками в регіоні – Україною, Румунією, Грузією», – повідомили тоді в офіційному твітері HMS Defender.



Росія зі свого боку тоді традиційно відразу повідомила, що сили й засоби її Чорноморського флоту «почали контроль за діями» двох кораблів країн НАТО.