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Два кораблі країн НАТО зайшли у порт Одеси (відео)

Два кораблі країн НАТО зайшли у порт Одеси (відео)
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Два кораблі країн НАТО зайшли у порт Одеси (відео)

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У порт Одеси 18 червня зайшли два кораблі країн НАТО. Це есмінець ВМС Великої Британії «Дефендер» (HMS Defender, D36) типу 45 (класу «Дерінґ») і фрегат ППО ВМС Нідерландів «Евертсен» (HNLMS Evertsen, або Zr.Ms. Evertsen, F805) класу «Де зевен провінсієн».

14 червня вони зайшли в Чорне море, приєднавшись до американського корабля, який прибув попередніми днями.

«Ми пройшли Босфор разом із HNLMS Evertsen, прямуючи в Чорне море для участі в військово-морських операціях, що засвідчують взаємодію з нашими союзниками в регіоні – Україною, Румунією, Грузією», – повідомили тоді в офіційному твітері HMS Defender.

Росія зі свого боку тоді традиційно відразу повідомила, що сили й засоби її Чорноморського флоту «почали контроль за діями» двох кораблів країн НАТО.

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