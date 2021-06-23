КПВВ «Чаплинка» на адмінкордоні з Кримом не працюватиме до 15 липня – представництво президента

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Чаплинка» на адмінкордоні з окупованим Кримом не працюватиме до 15 липня, повідомило 23 червня Представництво президента в АРК.

«За повідомленням Державної прикордонної служби України, роботу КПВВ «Чаплинка» тимчасово припинено – з 19 червня по 15 липня 2021 року. КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» працюватимуть у штатному режимі», – йдеться в повідомленні.

Причину закриття КПВВ не уточнюють.

Наприкінці травня в Херсонській ОДА повідомляли про закриття КПВВ «Чаплинка» з 7 червня на два тижні у зв’язку з ремонтом.

26 травня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє громадянам України перетинати КПВВ в бік підконтрольних Україні територій на своєму транспорті без техпаспорта.

Як повідомляли у Державній прикордонній службі України, у першому кварталі 2021 року українські прикордонники оформили 80 тисяч людей і 10 тисяч автомобілів на адмінкордоні між Херсонською областю та окупованим Росією Кримом.

За цей же період прикордонники притягли до відповідальності 296 людей, які порушили порядок в’їзду і виїзду з півострова.