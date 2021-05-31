Пункт пропуску «Чаплинка» на адмінкордоні з Кримом з 7 червня призупинить роботу

Контрольно-пропускний пункт «Чаплинка» на адміністративному кордоні з окупованим Кримом тимчасово припиняє роботу з 7 червня. Про це повідомили у Херсонській облдержадміністрації.

Протягом двох тижнів КПВВ ремонтуватимуть.

КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» продовжать роботу у штатному режимі.

26 травня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє громадянам України перетинати КПВВ в бік підконтрольних Україні територій на своєму транспорті без техпаспорта.

Як повідомляли у Державній прикордонній службі України, у першому кварталі 2021 року українські прикордонники оформили 80 тисяч людей і 10 тисяч автомобілів на адмінкордоні між Херсонською областю та окупованим Росією Кримом.

За цей же період прикордонники притягли до відповідальності 296 людей, які порушили порядок в’їзду і виїзду з півострова.