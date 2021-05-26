ОБСЄ має більше уваги приділяти Криму – Кулеба

Україна попросила СММ ОБСЄ приділити більше уваги ситуації в анексованому Росією Криму. Про це 26 травня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмід, яка цими днями відвідує Україну.

«Нагадаю, що СММ є найбільшою польовою операцією ОБСЄ, а її мандат охоплює всю територію України, включно з Автономною Республікою Крим і містом Севастополь. І сьогодні звернувся до пані Шмід з проханням, щоб СММ ОБСЄ приділяла значно більшу увагу ситуації в окупованому Криму і збільшила кількість своїх зусиль на кримському напрямі», – повідомив очільник МЗС України.

У відповідь Хельга Шмід зазначила: «Звичайно, ми документуємо певні інциденти, які стаються на Кримському півострові. І нам треба посилювати роботу і з точками перетину кордону, і нам треба, власне, і розширити можливості моніторингової місії провадити спостереження».

Також Хельга Шмід наголосила на підтримці мирних переговорів у Мінському та Нормандському форматах. Вона назвала їх «єдиним способом вирішення цього конфлікту».

Генеральна секретарка ОБСЄ відзначила, що необхідно покращити життя людей, які мешкають поблизу лінії розмежування на Донбасі, і провадити більш серйозної роботи по розмінуванню. А ще Хельга Шмід згадала, що СММ ОБСЄ не має доступу до всіх важливих об’єктів.

«На жаль, упродовж останніх декількох місяців ми побачили, що там зростає напруга і були порушення режиму припинення вогню. І це фіксується нашою моніторинговою місією, яка нам нагадує про такі порушення кожного дня. І, звичайно, нам треба застосовувати додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню», – зазначила Хельга Шмід.

З 26 травня генеральна секретарка ОБСЄ перебуває в Україні з візитом. Вона планує відвідати лінію зіткнення на Донбасі та ознайомитися з роботою КПВВ.