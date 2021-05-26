Уряд спростив перетин кордону між Кримом і материковою Україною на особистому транспорті

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє громадянам України перетинати КПВВ в бік підконтрольних Україні територій на своєму транспорті без техпаспорта, пише проєкт Крим.Реалії.

У випадку втрати реєстраційного документа можна здійснити одноразовий виїзд з тимчасово окупованої території, надавши копію реєстраційної карти транспортного засобу (завіреної відповідно до українського законодавства).

Така копія видається територіальними сервісними центрами МВС України на підставі заяви і документа, що підтверджує особу.

Постанова набирає чинності через 30 днів з дня публікації.