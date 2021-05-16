Україна може скасувати штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію – Арестович

Українська влада може скасувати штрафи за в’їзд чи виїзд з окупованої частини Донбасу через територію Росії – про це речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив в інтерв’ю телеканалу«Дом», оприлюдненому 16 травня.

Він пояснив це тим, що російські гібридні сили продовжують блокувати перетин контрольних пунктів в’їзду та виїзду з окупованих частин Луганської та Донецької областей. Як нагадав представник ТКГ, всі сім КПВВ з боку підконтрольної уряду території відкриті з 10 листопада 2020 року.

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«Російська сторона реагує формальними відмовками, мета яких все та ж – змусити нас вступити в прямі контакти з так званими «республіками». І знаходять все нові й нові технічні відмовки, чому вони не можуть відкрити ці КПВВ і випустити, наприклад, тих же 260 тисяч пенсіонері, які отримують наші пенсії, і людей, які отримують українські соціальні виплати, адміністративну допомогу», – повідомив Арестович.

Він додав, що мешканці окупованих районів змушені виїздити на підконтрольну територію України через Росію, а за це поточне українське законодавство передбачає штрафи.

«Це проблема відома і віцепрем’єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков працює над цією проблемою. Він вважає ситуацію неприпустимою. І, звичайно ж, наші громадяни по обидва боки лінії фронту не повинні бути оштрафовані. Якщо окупанти створили ситуацію, коли можна їздити тільки через їхню територію, Україна не повинна штрафувати своїх співвітчизників», – вважає представник української делегації.

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Арестович уточнив, що, аби скасувати штрафи, відповідні зміни в законодавстві треба узгодити з понад 10 відомствами. За його словами, міністр Резніков «сподівається, що влітку ця ситуація буде вирішена».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.