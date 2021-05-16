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16 травня 2021, Київ 18:42
Новини | Суспільство

Бойовики чотири рази з початку доби порушували режим тиші – штаб ООС

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, ніхто з них не постраждав

Російські гібридні сили чотири рази з початку доби 16 травня порушували режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру. Неподалік Катеринівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У районі населеного пункту Новотошківське противник два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів», – перераховують у зведенні.

Згідно з заявою штабу, українські військові відкривали вогонь у відповідь. Внаслідок обстрілів ніхто з них не постраждав.

Також, за даними командування, службовці Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували близько 2 гектарів території та передали 19 вибухових пристроїв на знищення.

Незаконні збройні угруповання не повідомляли про бойові дії 16 травня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

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Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.

Чим Україна відповість Росії на ракетний обстріл?
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Чим Україна відповість Росії на ракетний обстріл?

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