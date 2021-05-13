Військовий загинув на Донбасі від пострілу снайпера – ОТУ «Схід»

Український військовий загинув 13 травня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«Внаслідок ворожого снайперського вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення, несумісне з життям… На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України», – йдеться в повідомленні.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.