Контингент бойовиків на Донбасі становить близько 28 тисяч – командувач ООС

Контингент контрольованих Росією сил на Донбасі становить близько 28 тисяч військових, повідомив командувач української воєнної Операції об’єднаних сил Сергій Наєв під час виступу на форумі «Україна 30».

«На цей час до складу 1-го, 2-го армійських корпусів окупаційних угрупувань військ противника входить 14 бойових бригад, полків та підрозділи забезпечення загальною чисельністю близько 28 тисяч осіб», – заявив Наєв.

За його словами, цьогоріч у зоні ООС зафіксували понад 900 необґрунтованих провокаційних обстрілів з боку противника, з яких понад 200 обстрілів здійснено із застосуванням важкого озброєння.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.