Перемирие? Почему на Донбассе затаились снайперы

Снайперский выстрелы «почти ушли в прошлое»: это констатировал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на форуме «Украина 30. Безопасность страны». Пули снайперов российских гибридных формирований унесли жизни 16-ти военных с начала года – но в мае тенденция, как кажется, изменилась. Можно ли говорить, что по ВСУ сейчас не целятся?
Президент Владимир Зеленский сообщил, что о так называемом «пасхальном перемирии» все-таки договорились – хоть и не оформили это документально из-за того, что разные формулировки не подходили России. Теперь, утверждает президент Украины, обстрелы «весомо уменьшились».
«Почти ушли в прошлое выстрелы прицельные снайперские… Именно из-за них было больше 30 жертв только с начала этого года. Именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок, их действительно стало очень мало. Слава Богу, и слава всем партнерам, кто был вовлечен в это важное дело сохранения жизней наших военных на востоке», – отметил Владимир Зеленский.
Жертвы снайперского огня
Зеленский сказал о более чем 30 жертвах снайперов с начала года. Официальные данные ООС говорят о 16 убитых снайперами бойцах с января по апрель, 30 – это общее число убитых всеми видами оружия. А в мае умерли еще два бойца, которых ранили снайперы гибридных сил России в апреле. Таким образом, большинство боевых потерь в украинской армии произошли из-за снайперского огня.
- Из трех погибших в январе троих убил снайпер
- Из шести погибших в феврале троих убил снайпер
- Из девяти погибших в марте семеро стали жертвами снайперской стрельбы
- В апреле активность стрелков, судя по статистике, пошла на убыль: из 14 погибших бойцов снайперы убили троих, и еще двое раненных снайперами скончались позже
- В первой половине мае снайперский огонь, действительно, прекратился: по сообщениям пресс-службы ООС, с 1 по 11 мая не зафиксировали ни одного снайперского обстрела.
Снайперы затаились, говорит артиллерия
Из чего стреляли на Донбассе перед, во время и после Пасхи? В основном, из артиллерии. А все четверо раненных и один погибший за первые 11 дней месяца пострадали от снарядов ВОГ (граната).
- Самыми тихими днями были Пасха и 9 мая: по одному нарушению «режима тишины».
- 1 мая 12 нарушений: минометы 82 калибра (6 обстрелов), крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы станковые. В районе Водяного беспилотник сбросил ВОГ-17 на позиции. Один боец ООС ранен.
- 2 мая (Пасха) 1 нарушение: огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Катериновки.
- 3 мая 9 нарушений: минометы 82 калибра (вблизи Широкино и Лебединского) и 120 калибра (2 обстрела), гранатометы, стрелковое вооружение.
- 4 мая 6 нарушений: 3 обстрела из минометов 120-го калибра, обстрелы из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- 5 мая 19 нарушений: только возле Водяного 5 раз открывали огонь из артустановок 152 калибра и 122 калибра, минометов 120 и 82 калибров, гранатометов разных систем; обстрел из артустановок 122 калибра и минометов 120 калибра возле Пивденного; обстрелы из минометов 82 калибра возле Новоалександровки, Новозвановки, дважды – возле Майорска. Также обстрелы были из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооржуения. Двое бойцов ООС ранены. В этот день гибридные силы России обстреляли больницу в Касногоровке. На утро от инфаркта скончался пациент с подтвержденным коронавирусом.
- 6 мая 16 нарушений: 2 обстрела из минометов 120 калибра, 4 обстрела из минометов 82 калибра, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое вооружение; на позиции сбросили с беспилотника два ВОГ-17. Трое бойцов ранены, двоих из них не спасли, третий – в тяжелом состоянии.
- 7 мая 11 нарушений: обстрел из артустановки 122 калибра, 5 обстрелов из минометов 120 калибра, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое вооружение.
- 8 мая 9 нарушений: обстрел из артустановок 122 калибра, 2 обстрела из противотанковых пушек 100 калибра, обстрел из минометов 120 калибра, 2 обстрела из минометов 82 калибра, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое вооружение.
- 9 мая 1 нарушение: обстрел из стрелкового вооружения.
- 10 мая 7 нарушений: обстрел из минометов 120 и 82 калибра, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое вооружение.
- 11 мая 8 нарушений: 2 обстрела из минометов 120 калибра, 3 обстрела из минометов 82 калибра, гранатометы разных систем.
Насосная станция разрушена, стало спокойнее – военный корреспондент
Одной из самых «горячих» снайперских точек ООС была водонапорная станция на окраинах Горловки. По наблюдениям украинских военных, оттуда стреляли не просто боевики с СВД (снайперская винтовка Драгунова) – огонь вели квалифицированные снайперы, говорит Марьян Кушнир, журналист Радио Свобода. Он работал на передовых позициях в районе Горловки с 15 апреля по 10 мая.
«Приблизительно 7-8 мая активизировалась артиллерия контролируемых Россией сил. И как раз во время артобстрела ствольной артиллерии 122 мм и 152 мм, под этот шум работал снайпер. Эти четыре выстрела как раз зафиксировали с водонасосной станции напротив Шумов (поселок возле Торецка – ред.)», – делится Марьян Кушнир.
С того времени работу снайперов на этом участке не фиксировали. Но это не значит, что их там нет.
«Я связываю это с тем, что была разрушена часть водонасосной станции, то есть, верхняя часть. Каким образом, военные мне не сообщают. А ее как раз использовали снайперы для того, чтобы вести оттуда прицельный огонь, пользуясь тем, что украинские военные не могут стрелять по гражданской инфраструктуре», – описывает тактику гибридных сил России журналист. Вот как обстоят дела возле этой станции в начале мая:
Выстрелы на передовой все равно звучат каждый день.
Весной 2021-го также участились случаи дистанционного минирования позиций и даже жилого сектора (такие случаи фиксировали возле КПВВ Зайцево/Майорск) минами ПОМ-2: их также забрасывают с помощью БПЛА.
Военный эксперт Олег Жданов называет это кустарным методом: «Они придумали кустарный способ дистанционного минирования, и сейчас забрасывают наши позиции «ПОМками» (противопехотная осколочная мина – ред.) с дистанции 150-200 метров. Они с помощью выстрела из обычного гранатомета РПГ-7 научились забрасывать сюда мины ПОМ-2. Это мина самоустанавливающаяся и неизвлекаемая (то есть, только методом подрыва)».
В конце апреля Радио Донбасс.Реалии было свидетелем вероятной корректировки минометного огня по украинским позициям с помощью беспилотника:
Военные специалисты объясняют, что эта тактика применяется все время войны. А в марте Украина понесла наибольшие одномоментные потери — четверо убитых одним залпом миномета 82-калибра под Шумами — и такая точность также навела экспертов на мысль о корректировке с БПЛА.
Активность беспилотников – сезонная: стало теплее, нет дождей и сильных ветров – БПЛА чаще идут в работу. Но в целом, на протяжении всей войны в 60-70% случаев при стрельбе из минометов или ствольной артиллерии используют коптеры для корректировки – такие цифры называют в фонде «Вернись живым». Для борьбы с этим Украине нужно наращивать количетсво средств радиоэлектронной борьбы, говорит эксперт фонда Андрей Рымарук.
«На сегодняшний день единственным методом борьбы с этой проблемой являются современные средства радиоэлектронной борьбы. Средства РЭБ, которые есть у нас на вооружении, позволяют четко увидеть врага в небе и подавить сигнал аппарата, из-за чего он становится для оператора немного неуправляемым, и даже может просто упасть на землю. У нас такие приборы есть», – говорит Андрей Рымарук.
Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович подтвердил, что использование беспилотников для наводки – фиксируется: у ТКГ есть свидетельства использования БПЛА «Орлан» российского производства для ведения разведки и определения целей для обстрелов. Меньшие по размеру БПЛА сбивали ВСУ дважды за этот год.
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