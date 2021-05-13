Маю надію на максимальне покарання для Бражнікова – колишній в’язень «Ізоляції» Асєєв

Колишній в’язень тюрми «Ізоляція» в окупованому Донецьку Станіслав Асєєв сподівається на застосування максимального покарання для Євгена Бражнікова, який отрапив на контрольовану урядом України території під час останнього великого обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 року. Про це Асєєв заявив в коментарі Радіо Свобода.

«По Бражнікову суди тільки починаються, маю надію, що отримає максимальне покарання, бо тільки потерпілих по справі проходить 9 осіб, не рахуючи свідків того, як він знущався з в'язнів в ізоляції», – зазначив Асєєв.

Прокурори Департаменту ОГП щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, передали до суду обвинувальний акт відносно громадянина України за сприяння у діяльності терористичної організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України).

Джерела в правоохоронних органах повідомили Радіо Свобода, що йдеться про Євгена Бражнікова, який перебував у в’язниці «Ізоляція» в Донецьку та потрапив на контрольовану урядом України території під час останнього великого обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 року.

«Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачений з квітня 2014 по грудень 2019 року сприяв діяльності окупаційної адміністрації РФ в тимчасово окупованому Донецьку, виконуючи розпорядження керівництва підпільної в’язниці «Ізоляція» – «Міністерства держбезпеки ДНР». Зокрема, він застосовував до полонених, які незаконно утримувались у катівні представниками НЗФ РФ, тортури та завдавав тілесних ушкоджень з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів. Встановлено, що внаслідок дій обвинуваченого постраждало 9 цивільних осіб, що є серйозним порушенням Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року», – ідеться в офіційному повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що наразі встановлено 78 жертв катувань у підпільній в’язниці «Ізоляція». За цими фактами прокурори повідомили про підозру чотирьом особам.

Автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв був звільнений в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року.

До затримання проросійськими бойовиками співпрацював з низкою українських медіа, зокрема – з Радіо Свобода, перебуваючи в окупованому Донецьку. Писав статті для проєкту «Радіо Донбас.Реалії» під псевдонімом «Станіслав Васін».