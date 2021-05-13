Прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо «одного з катів в’язниці «Ізоляція» в Донецьку – ОГП

Прокурори Департаменту ОГП щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, передали до суду обвинувальний акт відносно громадянина України за сприяння у діяльності терористичної організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України). Про це 13 травня повідомив сайт Офісу генерального прокурора.

Джерела в правоохоронних органах повідомили Радіо Свобода, що йдеться про Євгена Бражнікова, який перебував у в’язниці «Ізоляція» в Донецьку та потрапив на контрольовану урядом України території під час останнього великого обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 року.

«Його звинувачують у тому, що він був правою рукою цього Куліковського-«Палича» (один із тюремних начальників в «Ізоляції» – ред.), він брав участь у катуваннях і побитті інших в’язнів, у тому числі через це міг вільно пересуватися територією «Ізоляції», мав певні привілеї від адміністрації. Власне, він навіть інколи (інші в’язні дають свідчення) просто відчиняв двері камер. Тобто він уже був частиною цієї адміністрації, хоча мав також карну статтю на тій території», – згадував про Бражнікова в березні 2021 року колишній в’язень «Ізоляції», автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв.

«Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачений з квітня 2014 по грудень 2019 року сприяв діяльності окупаційної адміністрації РФ в тимчасово окупованому Донецьку, виконуючи розпорядження керівництва підпільної в’язниці «Ізоляція» – «Міністерства держбезпеки ДНР». Зокрема, він застосовував до полонених, які незаконно утримувались у катівні представниками НЗФ РФ, тортури та завдавав тілесних ушкоджень з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів. Встановлено, що внаслідок дій обвинуваченого постраждало 9 цивільних осіб, що є серйозним порушенням Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року», – ідеться в офіційному повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що наразі встановлено 78 жертв катувань у підпільній в’язниці «Ізоляція». За цими фактами прокурори повідомили про підозру чотирьом особам.