Темнота, жажда и триста погибших утят. Села на неделю остались без электричества после огня боевиков

7 мая на линии фронта под Торецком перебили электрический кабель. Поэтому по ночам в селах Дружба и Озаряновка – темнота. Воду здесь тоже не могут теперь добыть – ведь выключились насосы. Гибридные силы России не дают гарантий для ремонта на линии огня, и семь дней местные живут без света и воды. Дети не слушают дистанционные уроки, нечем поить скот, жертвами ЧП стали даже утята: три сотни яиц испортились в инкубаторе.

7 мая гибридные силы России вели обстрел из ствольной артиллерии, говорит Вячеслав, начальник группы гражданско-военного сотрудничества 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».

Стреляли они в сторону кладбища на окраине Северного. Были перебиты провода

«Во второй половине дня, ближе к вечеру российско-оккупационные войска применили запрещенное Минскими договоренностями оружие, в том числе ствольную артиллерию калибра 122 мм. Стреляли они в сторону кладбища, которое расположено на окраине Северного. Были перебиты провода на высоковольтной линии», – уточнил обстоятельства аварии военный.

По словам Вячеслава, место аварии – небезопасно, и туда нельзя пускать ремонтную бригаду без согласования с подконтрольными России формированиями.

С 7 мая российско-оккупационные войска гарантий безопасности не дают

«С 7 мая российско-оккупационные войска указанных гарантий безопасности не дают. 21-й век, видите, частные компании летают в космос, а жители двух населенных пунктов вблизи Торецка сидят без света, потому что ценители сталинской политики не могут гарантировать безопасность, не желают гарантировать безопасность», – описывает реалии прифронтовой жизни Вячеслав.

Как живут и учатся без воды и света

Увидев журналиста, жители села Дружба выходят из домов. Говорят, одна надежда, что огласка поможет. Люди говорят, что чувствуют себя брошенными и забытыми. У них в домах уже неделю нет не только света. Не работаю насосы, поэтому добыть питьевую воду из скважин невозможно. А водопровода здесь нет.

Жительница села Татьяна говорит, что день назад обращались за помощью к местной военно-гражданской администрации: «Выходили к нам представители, записывали адреса, по которым нужна доставка воды должна была быть. Но ее сегодня (12 мая – ред.) нет, и вчера не было».

А сельчанка Елена показывает колодец у себя во дворе. Говорит, когда купила дом, прежняя хозяйка показала бумагу о том, что вода в колодце – техническая. А теперь и Елене, и ее детям, и мужу с инвалидностью приходится пить эту техническую воду, потому что другой – нет. А еще Елена подсчитывает убытки: пропали утиные яйца, которые она заложила в инкубатор.

А я, получается, 300 яиц потеряла

«Это 240 и плюс 60, – это 300 яиц. Утенок – 25 гривен. Десять утят – это 250 грн. А я, получается, 300 яиц потеряла», – сокрушается Елена. А еще у нее есть гуси, вьетнамские свиньи и большой огород. Если света и воды не будет, то и отдачи от хозяйства не будет никакой.

Сын Елены, Илья, учится в 11 классе. Говорит, что школа перешла на дистанционное обучение. А без света – ученья нет.

Уроки делать невозможно

«У нас нет света, поэтому уроки делать невозможно. У нас все через компьютер – а света нет, телефоны все разряжены, компьютер не включается. Мы уроки и не делаем», – делится с нами Илья.

А возле дома дома Татьяны – стоят в очереди соседи. У нее есть бензиновый генератор. Она включает его ненадолго: подзарядить телефоны и набрать воды из скважины.

«Два часа работает – десять литров бензина он жрет. И Все. А что на полторы тысячи пенсии купишь? Вот и мучаемся!» – не скрывает раздражения Татьяна.

А сельчанка Валентина говорит, что звонила на разные «горячие линии». Там о бедах Дружбы и Озаряновки знают, но сроков никаких не говорят. Ведь «та сторона» не дает добро. Спрашиваем у Валентины, что бы она хотела сказать тем, от кого зависит допуск ремонтников к месту обрыва.

Хорошо, война. Люди почему должны страдать?

«При чем тут мы? При чем мы? Хорошо, война, я все понимаю. Люди почему должны страдать? Детвора, учеба, не у всех есть генераторы, компьютеры, онлайн – это все, это все! Почему мы должны страдать?», – спрашивает Валентина.

Сколько еще людям придется сидеть без света, неизвестно. На сайте ВГА Торецка лишь сказано, что работы возобновят, как только будет разрешение. По состояния на первую половину дня 13 мая гибридные силы России такое разрешение не дали. Зато утром 13 мая жителям Дружбы все-таки привезли питьевую воду.

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