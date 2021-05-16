Бойовики обстріляли з вогнеметів Катеринівку на Донбасі – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики у неділю обстріляли на Донбасі з вогнеметів населений пункт Катеринівку.

«16 травня українська сторона зафіксувала та верифікувала факти застосування збройними формуваннями РФ реактивного піхотного вогнемету. Зокрема, окупантами було відкрито вогонь термобаричними боєприпасами в напрямку населеного пункту Катеринівка. Варто зазначити, що такий вид зброї дозволяє вести ефективний обстріл на дальність до 600 м, а у місці вибуху – заряд бойової частини підривається, формуючи вогняну хмару об’ємом 120 кубометрів. Такі вогнемети знаходяться на озброєнні російської армії та застосовувалися у ході першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні», – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС цей факт назвали «ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту».

Бойовики на своїх сайтах звинувачують українську сторону в кількох обстрілах від початку поточної доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.