Штаб ООС про минулу добу на Донбасі: 1 поранений військовий і 16 обстрілів з боку бойовиків

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 16 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів поранень зазнав український військовослужбовець – його стан медики оцінюють як задовільний.

Згідно з повідомленням, бойовики напередодні стріяли поблизу Водяного, Пісків, Новгородського, Широкина, Невельського, Старогнатівки, Опитного, Гладосового та Мар’їнки, використовуючи міномети, великокаліберні кулемети, бойові машини піхоти, ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні штабу.

На сайтах угруповань «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в ранкових обстрілах окупованого Донецька, на ресурсах «ЛНР» бойовики кажуть, що українська сторона напередодні три рази відкривала вогонь.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.