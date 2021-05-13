Україна хоче повернути «під 100 осіб» в межах обміну з бойовиками на Донбасі – ТКГ

Україна хоче повернути «під 100 осіб» в межах обміну утримуваними особами з контрольованими Росією силами на Донбасі, заявив радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Це перший обмін, який ми плануємо… під 100 осіб. І це насамперед військовослужбовці, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань», – сказав Арестович.

За його словами, «чекати на обмін поки я не бачу перспектив, тому що поки Російська Федерація проводить ту ж політику, як і завжди».

«Вона прив’язує обмін полоненими до політичних поступок. Але ми працюємо над цим», – пояснив Арестович.

За даними української влади, на непідконтрольній Україні частині Донбасу утримують до 300 людей.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.