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27 травня 2021, Київ 21:15
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«Жоден спеціаліст із психотерапії навіть не намагався спілкуватися» – Ігор Козловський про життя після полону (відео)

«Жоден спеціаліст із психотерапії навіть не намагався спілкуватися» – Ігор Козловський про життя після полону (відео)
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«Жоден спеціаліст із психотерапії навіть не намагався спілкуватися» – Ігор Козловський про життя після полону (відео)

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Вчений-релігієзнавець, донеччанин Ігор Козловський три з половиною роки тому вийшов на волю після пекла. Його затримали 27 січня 2016 року біля будинку в окупованому Донецьку, в день, коли на центральній площі була спроба підірвати пам’ятник Леніну. В той день по місту проходили рейди, і підконтрольні Росії силовики прийшли до вченого, бо давно стежили за ним.

Потім було майже два роки ув’язнення і катувань, але вчений навіть в застінках бойовиків російських гібридних сил проводив лекції серед затриманих і намагався підтримати їх психологічно. Звільнили Ігоря Козловського 27 грудня 2017 року. Як склалося його життя після цього? Ігор Козловський розповів про це Радіо Донбас.Реалії.

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