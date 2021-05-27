Вчений-релігієзнавець, донеччанин Ігор Козловський три з половиною роки тому вийшов на волю після пекла. Його затримали 27 січня 2016 року біля будинку в окупованому Донецьку, в день, коли на центральній площі була спроба підірвати пам’ятник Леніну. В той день по місту проходили рейди, і підконтрольні Росії силовики прийшли до вченого, бо давно стежили за ним.