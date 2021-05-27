Потім було майже два роки ув’язнення і катувань, але вчений навіть в застінках бойовиків російських гібридних сил проводив лекції серед затриманих і намагався підтримати їх психологічно. Звільнили Ігоря Козловського 27 грудня 2017 року. Як склалося його життя після цього? Ігор Козловський розповів про це Радіо Донбас.Реалії.
«Жоден спеціаліст із психотерапії навіть не намагався спілкуватися» – Ігор Козловський про життя після полону (відео)
Вчений-релігієзнавець, донеччанин Ігор Козловський три з половиною роки тому вийшов на волю після пекла. Його затримали 27 січня 2016 року біля будинку в окупованому Донецьку, в день, коли на центральній площі була спроба підірвати пам’ятник Леніну. В той день по місту проходили рейди, і підконтрольні Росії силовики прийшли до вченого, бо давно стежили за ним.
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