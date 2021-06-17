Для українців з окупованих територій скасована обов’язкова самоізоляція та обсервація – МінТОТ

Для громадян України, які прибувають на підконтрольну уряду територію з тимчасово окупованих територій України з 17 червня скасовується обов’язкова самоізоляція та обсервація, повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Відповідними змінами, зокрема, передбачається звільнення від обов’язкової самоізоляції та обсервації громадян України, які прибувають і з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, і з тимчасово окупованої території Криму на контрольовані урядом України території, коли на території України встановлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки. Також на період, коли на території України встановлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки, поточний контроль за допомогою мобільного застосунку «Дій вдома» не здійснюється», – вказують у МінТОТ.

У міністерстві звертають увагу, що на період «зеленого» рівня не потрібні також ПЛР-тестування.

«Відтак, відсьогодні громадяни України, які вимушено проживають на ТОТ, на період встановлення «зеленої» зони на території України можуть безперешкодно перетинати КПВВ», – наголосили у відомстві.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, які карантинні обмеження продовжують діяти після продовження урядом карантину до 31 серпня.