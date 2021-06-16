У МОЗ розказали, які карантинні обмеження продовжують діяти до 31 серпня

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, які карантинні обмеження продовжують діяти після продовження урядом карантину до 31 серпня.

«Уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, при цьому на всій території країни встановлюється «зелений» рівень епідемічної небезпеки. В таких умовах у громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму. Відповідно робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників», – мовиться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що дотримання маскового режиму є необов’язковим, якщо всі учасники та організатори заходу мають один з наступних документів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до проведення заходу);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до проведення заходу);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Окрім того, при «зеленому» рівні епіднебезпеки, для громадян України перетин державного кордону та КПВВ є безперешкодним.

Для іноземців завжди обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19 та один з документів:

негативний тест (ПЛР чи експрес);

документ про завершення вакцинації.

Минулої доби, 15 червня, в Україні виявили 1045 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 699 людину, одужали – 4 802. Померли 78 пацієнтів.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 847 пацієнтів.