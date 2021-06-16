В Україні за добу виявили 1045 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Минулої доби, 15 червня, в Україні виявили 1045 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 46 дитей та 23 медпрацівники. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізовано 699 людину, одужали – 4 802. Померли 78 пацієнтів.

Протестовано методом ПЛР 28 321 людину, методом ІФА – 9 718, експрес-тестами – 20 814.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 847 пацієнтів.