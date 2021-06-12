Коронавірус: за добу в Україні вакцинували понад 60 тисяч людей

В Україні за добу 11 червня від COVID-19 вакцинували 62 062 людини. Одну дозу отримали понад 35,6 тисячі людей, повністю імунізовані – більше ніж 26 тисяч, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Станом на 12 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися більше ніж 678,5 тисяч людей.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 430 992 людей.

Напередодні пресслужба Міністерства охорони здоров’я повідомила, що в Україні 12-13 червня працюватиме 51 центр масової вакцинації від COVID-19 у 14 областях України і Києві.

За час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на коронавірусну інфекцію захворіли 2 222 701 людина, 51 646 – померли.