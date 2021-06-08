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08 червня 2021, Київ 17:47
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

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Словаччина стала другою країною Європейського союзу, яка розпочала вводити розроблену Росією вакцину Sputnik V, міністр охорони здоров’я країни заявив, що особисто не прийме її; Німеччина перестала надавати пріоритет у вакцинації окремим групам, шлях до вакцинації зараз відкрився для всього дорослого населення; У столиці Індії Нью-Делі послабили обмеження через пандемію, вакцинація у країні досягла віддалених сіл у Джамму та Кашмірі. (Автор: Ніл Боудлер. Відео: Reuters)

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