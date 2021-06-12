Королева Великої Британії посвятила в лицарі розробників AstraZeneca

Королева Великої Британії посвятила в лицарі розробників вакцини від коронавірусної інфекції AstraZeneca. Титул від Єлизавети II отримав професор Оксфордського університету Ендрю Поллард. Крім того, відзначені дві жінки – наукова співробітниця Сара Ґілберт і керівниця робочої групи з вакцин Кейт Бінгем.

Велика Британія сьогодні святкує День народження королеви – за традицією це може бути одна з субот червня. Єлизавета II обрала цей день для посвячення в лицарі і присудження нагород за вагомий внесок у боротьбу з пандемією. У списку нагороджених є благодійники та працівники соціальної сфери – всього 1129 людей.

AstraZeneca – одна з чотирьох вакцин від COVID-19, схвалених у Євросоюзі. У березні 2021 року кілька країн припинили використання препарату через можливі побічні ефекти, зокрема, тромбоз. Фахівці вважають, що переваги AstraZeneca перевершують недоліки. За даними розробника, ефективність препарату становить 79%.