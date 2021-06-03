Розпочався запис на вакцинацію проти COVID-19 для громадян із окупованих територій – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я розпочало запис на вакцинацію проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в Криму, повідомляє пресслужба міністерства.

Згідно з повідомленням, на вакцинацію записують громадян, що належать до пріоритетних груп, вакцинація яких наразі відбувається в Україні (насамперед люди літнього віку – 65 років і старше).

«Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19. Під час розмови, оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим), вказати ваші дані та обрати найзручніший пункт щеплення. Оператор здійснить запис на вакцинацію та надішле вам СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону, або листа на електронну пошту – у разі його відсутності. Цей ідентифікатор також передадуть до Держприкордонслужби України, щоб вас безперешкодно пропустили на підконтрольні Уряду України території», – пояснили у МОЗ.

Повідомляється, що для запису на отримання другої дози вакцини необхідно буде знову зателефонувати до контакт-центру.

Імунізація проводитиметься вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech у 10 пунктах щеплення на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Ці пункти розташовані поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ).

Темпи вакцинації в Україні є одними з найнижчих у Європі. Чисельність населення на підконтрольній уряду частині території (де відбувається вакцинація) становить від 38 до майже 40 мільйонів людей, від цього числа майже 130 тисяч повністю вакцинованих і становить менш як 0,4%.