На Донеччині готові вакцинувати жителів непідконтрольних Україні територій – ОДА 

У Донецькій області передбачили три пункти щеплень від коронавірусу для жителів непідконтрольних Україні територій. Їх розташували у амбулаторіях села Бугас, селища Новотроїцьке та селища міського типу Ольгинка, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації Володимир Колесник. Про це передає кореспондент Радіо Свобода.

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«Якщо люди (з окупованих територій – ред.) будуть мати бажання – ми готові їх вакцинувати. Вакцина зараз прийшла. Сьогодні зайшло 3,5 тисячі доз вакцини Pfizer, і вчора 8 тисяч 400 доз вакцини Coronavac. І очікуємо на наступному тижні ще майже 20 тисяч доз вакцини Astrazeneca», – заявив він 3 червня у Краматорську.

Чиновник уточнив, що наразі жодного щеплення не зробили.

Керівник Донецької ОДА Павло Кириленко пов’язує відсутність щеплень жителям ОРДО з тим, що гібридні сили Росії блокують роботу пунктів пропуску на лінії розмежування. Наприклад, контрольний пункт в’їзду та виїзду «Новотроїцьке» з підконтрольного боку працює щодня. Однак на непідконтрольних Україні територіях людей пропускають лише двічі на тиждень: по понеділках і п’ятницях.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у листі очікування вакцинації станом на 2 червня перебували 620 024 людини.

Темпи вакцинації в Україні є одними з найнижчих у Європі. Чисельність населення на підконтрольній уряду частині території (де відбувається вакцинація) становить від 38 до майже 40 мільйонів людей, від цього числа майже 130 тисяч повністю вакцинованих і становить менш як 0,4%.

Дані, які на 1 квітня наводить Державна служба статистики, враховують населення підконтрольних угрупованням «ЛНР» і «ДНР» частин Луганської та Донецької областей і не враховують населення окупованого Криму. За цими підрахунками, в Україні живе 41 мільйон 488 тисяч людей. Дані про кількість населення в ОРДЛО суттєво різняться – від 1,6 мільйона до 3,7 мільйона людей.