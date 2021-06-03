Польща випереджає Україну за числом повністю вакцинованих у 53 рази – статистика

Польща випереджає Україну за числом людей, які завершили вакцинацію, майже в 53 рази. Про це свідчать дані, оприлюднені 3 травня.

«На сьогоднішній день у Польщі проведено понад 20,5 мільйона щеплень проти COVID-19. Понад 7,3 мільйона людей повністю вакциновані, тобто отримали дві дози препаратів від Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca або одноразовою вакциною від Johnson&Johnson», – мовиться в повідомленні польської радіостанції RMF24, яка використовує відомості польської влади.

В Україні, за офіційними даними, завершили вакцинацію проти коронавірусної інфекції нового типу близько 0,4% населення, або 138 090 людей.

У цілому в Польщі зроблено понад 20,5 мільйона щеплень проти COVID-19 (і лише за останню добу, 2 червня, – понад 450 тисяч). В Україні цей показник у 17 разів менший – 1 214 883 (за добу – 34 481 людина).

Населення України та Польщі майже однакове. У Польщі живе до 38 мільйонів людей.

Чисельність населення на підконтрольній уряду частині території України (де відбувається вакцинація) становить від 38 до майже 40 мільйонів людей.

Дані, які на 1 квітня наводить Державна служба статистики, враховують населення підконтрольних угрупованням «ЛНР» і «ДНР» частин Луганської та Донецької областей і не враховують населення окупованого Криму. За цими підрахунками, в Україні живе 41 мільйон 488 тисяч людей. Дані про кількість населення в ОРДЛО суттєво різняться – від 1,6 мільйона до 3,7 мільйона людей.