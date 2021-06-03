Понад 34 тисячі людей вакцинували від COVID-19 за останню добу – МОЗ

Протягом доби 2 червня в Україні проти COVID-19 вакцинували ще 34 481 людину, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 28 899 людей, повністю імунізовані – 5 582 людей, йдеться в повідомленні.

Станом на 3 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 625 073 людини.

Від початку вакцинальної кампанії (з лютого) щеплено 1 076 795 людей, із них більшість отримали одну дозу вакцини, повністю імунізовані й отримали дві дози – 138 090 людей.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли 2 209 417 людей; 50 959 – померли.