Коронавірус: в Україні виявили понад 2,5 тисячі нових хворих

В Україні за останню добу зафіксували 2581 новий випадок захворювання на COVID-19, зокрема, захворіли 122 дитини і 129 медпрацівників, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби, за даними МОЗ, шпиталізували 1 059 людей, 9 405 – одужали. 102 людини померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

Протягом доби провели 58,7 тисячі тестувань: методом ПЛР – 26 468, методом ІФА – 11 308, експрес-тестами – 20 953.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 209 417 людей; 50 959 – померли.