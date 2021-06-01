ЄС запускає систему перевірки цифрового COVID-сертифікату

У семи країнах Європейського союзу запустили систему EU Gateway, яка перевірятиме цифрові COVID-сертифікати. Це сталося за місяць до запланованого офіційного запуску системи.

Зазначається, що сертифікати будуть безкоштовними і доступними для всіх жителів ЄС у цифровому чи паперовому форматі. Вони засвідчуватимуть, що людина була вакцинована від COVID-19, отримала негативний результат тесту або видужала від цієї коронавірусної хвороби.

Система зчитуватиме QR-код для перевірки дійсності сертифікатів. У ЄС наголошують, що при цьому особисті дані не передаватимуться і не будуть зберігатися повторно.

Загалом з 10 травня систему протестували вже 22 країни. Хоч за затвердженим регламентом запуск EU Gateway запланований на 1 липня, всі держави ЄС, які провели технічні випробування і готові видавати та перевіряти сертифікати, можуть почати використовувати систему вже тепер.

На сьогодні до системи вирішили підключитися сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща. Очікується, що найближчими днями до них почнуть приєднуватися інші крани-члени ЄС.

Рада Європейського союзу оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.

На початку травня Європейський союз не вніс Україну до переглянутого списку третіх країн, громадянам яких дозволено в’їзд у країни-члени ЄС у період пандемії COVID-19.