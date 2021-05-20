Українські сертифікати вакцинації дозволять подорожувати в країни Євросоюзу — віцепрем’єрка

Українські «сертифікати вакцинації» відповідатимуть стандартам ЄС та дозволять відновити подорожі мешканців України до країн Євросоюзу. Про це під час візиту в Брюссель заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За словами віцепрем’єрки, в Україні повністю готова ІТ-інфраструктура. Сертифікати, що підтверджують вакцинацію, планують видавати з кінця червня.

«Весь процес розробки цих паспортів здійснювався одразу разом з командою Європейської комісії, яка розробляє формат європейського цифрового паспорту («цифрового зеленого сертифікату» – ред.). Тобто взаємосумісність – це була основа, яка закладалася в нашу роботу. З першого дня це був спільний процес», – пояснила Стефанішина.

Рада Європейського союзу оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.