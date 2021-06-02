Нові умови в’їзду до Туреччини діятимуть з 4 червня – МКІП

Починаючи з 4 червня 2021 року для всіх іноземних громадян, зокрема і для українців, діятимуть нові умови для в’їзду до Туреччини у зв’язку зі змінами санепідемічної ситуації у країні, повідомляє Міністерство культури й інформаційної політики України.

«Тепер для перетину турецького кордону туристам необхідно показати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше, ніж за 72 години до перетину кордону. Або швидкого тесту на антиген, зробленого протягом останніх 48 годин», – йдеться в повідомленні.

За даними МКІП, надавати ПЛР-тест і проходити карантин не потрібно буде в тому разі, якщо пасажири, які прямують до Туреччини, пред’являть документ, виданий офіційними органами відповідної країни, що свідчить про їхню вакцинацію принаймні за 14 днів до прибуття до Туреччини та/або що вони вилікувалися від хвороби за останні шість місяців.

«Це означає, що скасування необхідності ПЛР-тесту, яке було введено з 15 травня 2021 року для осіб, що прибували до Туреччини наземним, повітряним або морським шляхом з Гонконгу, Китаю, Тайваню, В’єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембург, України та Естонії, тимчасово призупиняється і діятиме до 3 червня включно», – наголосили у МКІП.

Напередодні в МЗС України повідомили, що українцям доведеться робити ПЛР-тест на COVID-19, щоб відвідати Туреччину. При цьому в МЗС додали, що правило починає діяти з 1 червня.

Переважна більшість країн, які нині допускають до себе українців, просять зробити перед перетином кордону ПЛР-тест, а в деяких випадках – ще один тест після прибуття на курорт. З 15 травня Туреччина скасувала вимогу про тестування на коронавірус.