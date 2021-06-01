Туреччина – 2021: що чекає на мандрівників із України?

Від початку 2021 року Туреччина стала найпопулярнішим туристичним напрямком для українців, і влітку її привабливість зростатиме – визнають експерти та представники турфірм. Додатковими стимулами для мандрівників з України стали скасування ПЛР-тестів на в’їзд до цієї країни, а також припинення потоку російських туристів. Радіо Свобода розпитало фахівців і зібрало найважливіше, що варто знати мандрівнику, який пакує валізи або наплічника до Туреччини.

Із наближенням літа дедалі більше українських туристів бронюють тури до Туреччини, або вирушають у самостійну мандрівку цією країною. Про це говорять туроператори та профільні експерти, це можна простежити і за кількістю чартерних рейсів, які сполучають турецькі курорти та найбільші українські міста.

Переважна більшість країн, які нині допускають до себе українців, просять зробити перед перетином кордону ПЛР-тест, а в деяких випадках – ще один тест після прибуття на курорт. З 15 травня Туреччина скасувала вимогу про тестування на коронавірус. Це і спростило, і здешевило мандрівки до цієї країни, вважає директор «Центру розвитку туризму» Володимир Царук.

ПЛР-тест вже не потрібен. Треба зареєструватися на сайті МОЗ Туреччини

«ПЛР-тест вже не потрібен. Натомість треба зареєструватися в спеціальній системі HES на сайті МОЗ Туреччини. Після цього туристам, та загалом пасажирам, які прибувають до Туреччини, надають спеціальний HES-код»,­ – пояснює туристичний експерт.

Туристи, які повертаються з Туреччини зараз, мають здавати ПЛР-тест, як і раніше, або ж іти на самоізоляцію. Однак, якщо МОЗ України спростить ці умови – то Україна у відповідь теж може скасувати тестування для тих, хто в’їжджає до неї з Туреччини, зауважив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Таке спрощення перетину кордону «на відпочинок» і «назад» додатково пожвавить потік мандрівників з України до Туреччини, прогнозує Володимир Царук.

Цю тенденцію бачать і туроператори, серед яких - директор компанії «Оріон-Інтур» Юрій Дереш.

«Туреччина нині є максимально привабливою для українських громадян, в таке скасування ПЛР-тестів на початку літнього сезону робить відпочинок у цій країні ще більш привабливим. Я сподіваюся, що для громадян України взагалі відновлять «тести по прильоту» з країн, що перебувають в «зеленій зоні» (за поширенням коронавірусу), і це буде суттєва економія для тих, хто вирушає у відпустку», – визнає туроператор.

Які документи потрібні?

Для подорожі до Туреччини українцю достатньо мати три документи: дійсний закордонний паспорт, страхування від COVID-19 та заповнену за три доби до поїздки «форму мандрівника» на сайті МОЗ Туреччини.

Її можна скопіювати на телефон або роздрукувати, і показати під час перетину кордону. Без «форми мандрівника» можуть не впустити до країни та навіть оштрафувати, такі дані наводять уряд Туреччини та МЗС України.

Після заповнення цього документа для туриста генерується HES-код, який дає право відвідувати торговельні та розважальні заклади, а також пересуватися в час локдауну або комендантської години, коли місцеві громадяни мусять залишатися вдома.

Діти, які подорожують з батьками, повинні також мати закордонний паспорт та оригінал свідоцтва про народження.

Якщо ви не плануєте обмежуватися програмою, яку пропонують туроператор та екскурсійні бюро, то варто мати з собою водійські права, щоб брати в оренду автівку: Туреччина цього року визнала українські водійські права міжнародного зразка, а Україна навзаєм – визнала турецькі.

У Туреччині мандрівник на орендованому автомобілі має право пересуватися між регіонами, зокрема і у час комендантської години, якщо вона припадає на час поїздки.

Турист може пересуватися між містами і регіонами на всьому транспорті, який працює

І під час подорожі автівкою, і під час пішої прогулянки містом мандрівнику варто завжди мати з собою такі документи: закордонний паспорт, зворотний квиток, туристичний ваучер та HES-код, радить гід компанії «Феєрія Мандрів» і автор турів до Туреччини Поліна Андрієнко.

«Турист може пересуватися між містами і регіонами на всьому транспорті, який працює. А також – орендувати авто. Але варто мати з собою ваучер, зворотний квиток, HES-код і закордонний паспорт».

​Маска – антисептик – дистанція

Водночас для українських туристів діятимуть правила, які Туреччина запровадила ще торік. Зокрема, це обов'язкове носіння маски або респіратора за межами готелів, використання антисептиків і дотримання соціальної дистанції.

ІЗ 29 квітня у Туреччині діяв посилений карантин, який обмежував роботу кафе, ресторанів, магазинів, а також запроваджував комендантську годину вночі та на вихідні. Міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой зробив окрему заяву про те, що більшість цих обмежень не стосуються українських туристів.

Більше того, з 1 червня Туреччина послаблює карантинні обмеження, враховуючи зменшення захворюваності та початок «високого» туристичного сезону. Відповідну заяву ввечері 31 травня зробив президент країни Реджеп Ердоган.

Умови «послабленого карантину» в Туреччині:

Кафе та ресторани працюють з 7 години ранку до 21 години вечора, а після цього – до півночі можуть працювати в режимі «їжа з собою».

Спортивні та розважальні заклади працюють з 7.00 по 21.00.

Комендантська година діє на вихідних: з суботи, 22.00 до понеділка, 5.00. В цей час кафе та ресторани працюють лише на доставку, а місцеві мешканці не повинні виходити з домівок без крайньої потреби. Туристів це правило не стосується: головне – мати з собою документи за межами готелю.

Ресторани та розважальні заклади на території готелів працюють без комендантської години, пояснюють експерти туристичної галузі та українські туроператори. Це підтверджують і заяви МЗС Туреччини та українського консульства в Анталії.

Ці правила діятимуть до кінця червня. В липні їх можуть послабити, за умови, що захворюваність на коронавірус у країні зменшуватиметься.

«Для туристів, у порівнянні з громадянами Туреччини, суттєвих обмежень немає. Але масковий режим і дистанція – звісно, є. І ці вимоги є значно жорсткішими , ніж в Україні: за їхніх дотриманням ретельно стежать. за цими речами в Туреччині стежать», – попереджає Володимир Царук.

Він уточнює, що крізь в межах готелів і на їхній території туристи можуть ходити без маски. При цьому пересуватися в межах ресторанів потрібно в засобах захисту. На пляжах, зокрема і громадських – можна перебувати без масок, пояснює експерт. Те ж саме говорять представники турфірм «Оріон-Інтур», «Феєрія мандрів» та інших туроператорів.

«Маска на вулиці» наразі залишається найбільш неприємним обмеженням для туристів, але згодом його можуть скасувати, якщо епідемічна ситуація поліпшиться, прогнозують туроператори.

Звідки можна летіти?

На початку теплого сезону нові рейси з українських міст до Туреччини з’являються мало не щотижня, не рахуючи нерегулярних (чартерних) перельотів, якими користуються покупці пакетних турів.

У червні регулярні та чартерні рейси на турецькі курорти вирушають з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона та Чернівців.

Таку інформацію наводять сервіси пошуку авіаквитків та сайти турфірм.

Втім, найбільша кількість рейсів до Туреччини вилітає саме з київських аеропортів, констатує Володимир Царук.

«За вихідні ми проаналізували ситуацію щодо подорожей до Туреччини. І можу сказати, що цього року, навіть у порівнянні з 2019 роком, вже є збільшення авіаперельотів. За минулі вихідні з Києва до курортів Туреччини (без урахування Стамбула) вирушило до 50 чартерних рейсів, це значно більше, ніж було два роки тому. І ця історія зі скасуванням ПЛР-тестів додасть ще більше туристів», – сподівається експерт.

Чим зайнятися, що подивитися, і чи не завадить карантин?

Курортний сезон у Туреччині вже розпочався: температура води у Середземному морі в районі Анталії – вже перевищила +23 градуси. Втім, завдяки аномально теплій зимі на південному узбережжі країни тепла погода встановилася з Нового року, а температура води в січні не опускалася нижче +18 – +19 градусів тепла.

Втім, Туреччина – це не лише пляжний відпочинок. Взимку тут працювали гірськолижні курорти, влітку – можна відвідати музеї та античні пам'ятки просто неба, подивитися старовинну міську забудову часів Османської імперії та природні пам'ятки на кшталт водоспадів, гірських вершин і каньйонів, білих природних басейнів Памуккале та вигадливих скель Кападдокії.

Більшість музеїв та туристичних локацій запрацювали після суворого карантину, запевняють Радіо Свобода представники як українських, так і турецьких турфірм.

Авторка турів до Туреччини Поліна Андрієнко розповідає про те, що популярні туристичні місця стали малолюдними (через відсутність на них місцевих мешканців), а відтак українські туристи можуть побачити Туреччину зовсім інакшою, ніж зазвичай.

«Наші останні поїздки показали: ніколи не було кращого часу для відвідування Туреччини, ніж зараз. Можна побачити найцікавіші місця країни без черг і натовпу», – зазначає вона.

Туреччина має можливості не лише для організованого, але і для самостійного туризму. Зокрема, гірський та пішохідний район «Лікійська стежка» має низку трекінгових маршрутів, які вважають одними з найбільш популярних у світі.

Ціни

Тиждень морського відпочинку в Туреччині у червні (з перельотом, тризірковим готелем та сніданками) можна замовити від 10-11 тисяч тисяч гривень на двох, тобто навіть дешевше, ніж у січні, лютому та березні, свідчать пропозиції гарячих турів сайти провідних туроператорів. Вікенд у Стамбулі обійдеться ще дешевше. З іншого боку, тиждень відпочинку у п'ятизірковому готелі біля моря стартує від 18-20 тисяч за двох осіб.

Наразі подорож «економ-класу» до Туреччини співмірна з вартістю відпочинку в Болгарії та в Єгипті, трохи дешевша, ніж тур до Греції чи до Кіпру та суттєво дешевша ніж відпочинок в ОАЕ, Чорногорії або Хорватії, свідчать пропозиції «гарячих турів» від українських туроператорів.

Одна з причин, яку називають представники турфірм та експерти – відсутність на курортах Туреччини росіян і те, що на другий рік пандемії країна переорієнтовується на мандрівників з інших напрямків, зокрема і з України.

Туреччина намагається цілеспрямовано привабити українських туристів, і за рахунок спрощення в'їзду, і зберігаючи доступні ціни, пояснює голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

«На це йде сам турецький уряд, враховуючи, що країна позбавилася російський туристів (з ініціативи Кремля – ред.) І тепер одна з головних ставок туристичної галузі робиться на українців. Туреччина заохочує їх різними способами, починаючи з досить приємних цін, і аж до скасування обмежень на в’їзд до країни., Крім того, на сьогодні у переважній більшості 5-4 зіркових готелів – немає вимог носіння масок, зокрема за межами приміщень. Комендантська година – туристів не стосується, це підтверджено офіційними заявами турецького уряду», – нагадує туристичний експерт.

Ціни на мандрівку до Туреччини залишаються невисокими через відсутність традиційного літнього потоку росіян, і цим треба користатися, радить Юрій Дереш.

«Ціни на подорожі є досить низькими , бо невідомо, коли полетять до Туреччини туристи з Росії, які завжди займали суттєву частку туристичного ринку. Тому готелі, що відкрилися, намагаються зробити ставку на «масовість клієнтів» і заповнити свої номери за рахунок українців та мандрівників з інших країн», – пояснює туроператор.

Низькі ціни триматимуться доти, доки не з'являться новини про те, що Росія відновлює туристичні перельоти до Туреччини. Це може статися в липні, а то й пізніше, відтак турецькій туристичній галузі доведеться і далі орієнтуватися на українців, а також залучати гостей з Польщі та інших країн ЄС, вважає Юрій Дереш.

«Зазвичай адміністрація деяких готелів сидить собі спокійно, знаючи, що скоро прилетять росіяни, і ніяких проблем не буде. Але життя показало, що це хибна позиція, і їм потрібно було давно мати і розвивати контакти з туристами з інших країн», стверджує керівник турфірми «Оріон-Інтур».

Скільки українців їздить до Туреччини?

До пандемії рік від року потік українських туристів зростав.

2015 рік – у Туреччині побувало понад 800 тисяч українських туристів, такими є підрахунки турецького уряду.

2016 рік – 1 мільйон 250 тисяч туристів з України.

2017 рік – ця цифра зросла до 1 мільйона 284 тисяч осіб.

2018 рік – 1 мільйон 386 тисяч.

2019 рік – Туреччину відвідали 1 мільйон 547 тисяч туристів з України.

2020 рік – показник зменшився через пандемію: до Туреччини приїхало близько мільйона українців, такі дані наводить міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу .

. 2021 рік – у травні потік мандрівників з україни наблизився до показників травня 2019 року, і в червень продовжить зростати, прогнозують туроператори.

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