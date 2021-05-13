З 15 травня пасажирам, які летять з України до Туреччини, не треба надавати результати ПЛР-тесту – Ткаченко

З 15 травня пасажирам, які летять з України до Туреччини, не потрібно надавати результати ПЛР-тестування, оскільки уряд Туреччини скасував таке зобов’язання при в’їзді на територію країни, зауважив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Доступність подорожей за кордон поступово відновлюється для українського туриста. Декларація про наміри, яку на початку травня було підписано між Україною та Туреччиною, – має перші результати. Світ вже не буде таким, як раніше. Проте, якщо ми можемо, дотримуючись безпекових норм, хоча б частково повертатись до звичних колись реалій – цим варто користуватись», – сказав Ткаченко.

Рішення Туреччини набере чинності 15 травня о 00:00 за Києвом, вказали у Мінкульті.

Про те, що Туреччина скасує вимогу мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 для в’їзду для громадян низки країн, зокрема й з України, стало відомо наприкінці квітня.

Турецький напрямок вважається одним з найпопулярніших для туризму серед українців.