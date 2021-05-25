Україна та Туреччина обговорили підготовку до саміту «Кримської платформи»

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у вівторок, 25 травня, обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу підготовку до саміту «Кримської платформи». Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

«Дмитро Кулеба висловив вдячність турецькій стороні за тверду позицію невизнання спроб Російської Федерації легітимізувати тимчасову окупацію Криму, а також за рішучу підтримку Туреччиною української ініціативи Кримської платформи», – мовиться у повідомленні міністерства.

У свою чергу Чавушоглу підтвердив «безумовну підтримку Туреччиною територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах», та запевнив у готовності турецької сторони взяти участь у саміті Кримської платформи 23 серпня цього року та її подальшій роботі.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці незалежності України.