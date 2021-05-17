В латвійському парламенті створили групу підтримки «Кримської платформи» – спікерка

У парламенті Латвії з’явилася група підтримки української «Кримської платформи» – про це повідомила спікерка латвійського сейму Інара Мурнієце на спільному брифінгу з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим 17 травня.

Мурнієце нагадала, що минулого тижня голова комітету з закордонних справ Ріхард Колс відвідав Україну, і створення групи відбулося за підсумками цього візиту.

«Минулого тижня ми заснували групу пітримки Кримської платформи в нашому парламенті. Це ще одна хороша новина і ще один спосіб співпраці між двома парламентами», – сказала Мурнієце.

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Вона зазначила, що Рига стежить за безпековою ситуацією в Україні та «засуджує провокаційні дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України та в регіоні Чорного моря».

Мурнієце планує відвідати прифронтову Авдіївку, а також взяти участь у вшануванні пам’яті жертв депортації кримських татар 18 травня.

«Я з нетерпінням чекаю на зустріч із представниками кримських татар завтра, щоб відзначити роковини депортації кримських татар і обговорити поточну ситуацією щодо дотримання прав людини в Криму», – сказала вона.

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Спікерка зазначила, що Латвія визнала депортацію кримських татар 1944 року геноцидом.

Разумков, своєю чергою, подякував Мурнієце за її позицію щодо підтримки кримських татар.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці незалежності України.