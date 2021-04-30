Латвія відкрила почесне консульство в Слов’янську

У Слов’янську, Донецька область, відкрилося почесне консульство Латвії, повідомляє посольство Латвійської республіки в Україні 30 квітня.

Як зазначають у посольстві, дипломатичне представництво відкрив голова комітету закордонних справ латвійського Сейму Ріхард Колс. Почесним консулом став Олександр Павенко. За повідомленням Слов’янської міської ради, Павленко – місцевий житель.

Колс, коментуючи відкриття, зазначив, що це консульство є ознакою підтримки Латвією територіальної цілісності України.

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«Ріхард Колс... наголосив, що Почесне консульство також буде служити інформаційним пунктом, який надає можливість отримати інформацію про освітній, туристичний та економічний потенціал Латвії та можливості співпраці з Донецькою областю», – йдеться в повідомленні посольства.

Почесні консульства Латвії в Україні вже відкриті у Львові, Чернігові, Одесі, Запоріжжі та Чернівцях.