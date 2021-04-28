У Ризі під час пожежі у нелегальному хостелі загинули 8 людей

У Ризі під час пожежі у нелегальному хостелі вранці 28 квітня загинули вісім людей. Про це повідомила місцева влада.

Мер Риги Мартіньш Стакіс розповів, що у гуртожитку, розташованому недалеко від головного залізничного вокзалу, переважно проживали іноземці, але поки неясно, ким були жертви.

Стакіс зазначив, що місце фактично не було хостелом. «Це була квартира, яка використовувалася як гуртожиток», – наголосив він.

Пожежники повідомили, що крім восьми загиблих, дев’ятеро людей постраждали. Загалом через пожежу на шостому поверсі будівлі евакуювали 24 людей.

Інформаційне агентство BNS повідомило, що поліція порушила кримінальну справу в зв’язку з пожежею.