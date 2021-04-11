«Сало поза політикою». Скандал серед закордонних українців. Кого виключили у Латвії?

Координаційна рада представників українських діаспорських організацій при посольстві України в Латвійській Республіці просить Міністерство юстиції цієї країни виключити слово «українських» з юридичної назви організації, яку вони вважають прокремлівською. Йдеться про Об’єднання українських товариств Латвії (ОУТЛ). Про це координаційна рада написала у відкритому листі до Міністерств юстиції та культури Латвії. Цьому зверненню передувало перше за історію існування Світового конґресу українців виключення організації з його лав. Причина виключення – антиукраїнська позиція, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям Світового конґресу українців. Це рішення – результат тривалого моніторингу діяльності ОУТЛ, стверджують в СКУ. Керівництво об’єднання пояснює приклади прокремлівської діяльності помилкою окремих осіб. В тому числі і візит члена правління до Криму, на проросійські заходи. І кажуть, що не втручаються в політику, а займаються лише культурою.

В 2013 році говорили: «Треба дружити з Росією». І вже тоді ми зрозуміли, що ми різні

Українці – це четверта за чисельністю етнічна група Латвії. Нині там живе понад 50 тисяч українців – це майже 2,5% населення країни. Діаспора представлена кількома десятками громадських організацій. Голова Товариства підтримки України у Латвії, член правління Конгресу українців Латвії Тетяна Лазда вважає, що до нинішніх кроків щодо ОУТЛ діаспора в Латвії йшла сім років. Бо розкол у поглядах був помітний одразу після початку Майдану.

«Коли в 2013 році після побиття студентів на Майдані ми телефонували своїм українцям і говорили, що треба йти до українського посольства, треба збиратись, то мої друзі, давні друзі, які були в ОУТЛ, говорили: «Так їм і треба, нема чого виходить», «Треба дружити з Росією». І вже тоді ми зрозуміли, що ми різні», – згадує Тетяна Лазда.

Об’єднання українських товариств Латвії існує 17 років, зараз до нього входить 14 громадських організацій. Керівництво об’єднання наполягає, що воно поза політикою і займається тільки питаннями культури. І не розуміє причини свого виключення з лав Світового конґресу українців.

«У грудні 2018 року голова Світового конґресу українців Чолій (Євген Чолій – президент Світового конґресу українців з 2008-го до 2018 року – ред.) був у нас. І він був задоволений нашою працею. Скажемо, з того моменту в нас нічого не змінилося. Ми як працювали, так і працюємо. Чому СКУ виключив? Ми давали СКУ пояснення в письмовій формі на чотирьох листах, потім, через пару місяців, ще на двох листах. Ну, вони так вирішили», – каже голова Об’єднання українських товариств Латвії Ірина Дукуле.

Керівництво Світового конґресу українців підкреслює: виключили об’єднання тільки після тривалого багаторічного моніторингу його діяльності. При цьому керівництву ОУТЛ дали час і можливість для пояснень і виправлення ситуації.

«Якщо би не було таких явних випадів… Їх багато впродовж семи років було. Це об'єднання посіло саме таку антиукраїнську позицію, оскільки воно публічно, в соціальних мережах, висловлювало свою підтримку – можливо, не саме від імені управи, але конкретні люди, які є в управі, – так званим «ДНР», «ЛНР». Пан Мухін був на зібранні в Криму. Якщо б вони займалися суто культурою, так, нема питань. Є такі організації, що займаються суто культурою, проводять фестивалі, якісь вечори і все. Однак це не так», – каже віцепрезидентка Світового конґресу українців у Східній Європі Віра Коник.

Восени 2019 року підконтрольні Кремлю чиновники окупованого Росією українського Криму організували на півострові круглий стіл на тему: «Співпраця українців Криму із співвітчизниками за кордоном». У резолюції – заклик до міжнародної спільноти визнати Крим «російським». Цей захід пройшов за участі представників збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР». А зібрала учасників організація, яку пов’язують з партією «Єдина Росія». Був на засіданні і член правління Об’єднання українських товариств Латвії Леонід Мухін. Він запрошував організаторів круглого столу до Європи.

«Я представляю об’єднання латвійців з України. І хотів би сказати, що разом з естонськими колегами ми домовимося та організуємо співробітництво з вами і запросимо вас найближчим часом, коли ви тільки захочете», – заявив на пресконференції в Криму Леонід Мухін.

На сторінках Леоніда Мухіна в соцмережах – підтримка проросійських акцій, заяви, що Майдан був «державним переворотом», та інше.

На листи Крим.Реалії, проєкту Радіо Свобода, з проханням висловити свою точку зору Леонід Мухін не відповів.

Керівники ОУТЛ стверджують: його візит до Криму не узгоджували. Після резонансу Леоніда Мухіна та його організацію зі своєї спільноти виключили. Його дії ніби не підтримують, але намагаються виправдати.

«Він допустив помилку, він навіть на засіданні сказав: «Каюсь, але тепер вже нічого не повернеш». Я отак, знаєте, декілька разів обмірковував це питання, з одного боку, вони нічого проти України не зробили, тих 18 чи 16 осіб, які там зібрались. З другого боку – це українці Криму ініціювали цю зустріч. Можливо, вони в перспективі роблять щось таке, що потім допоможе Україні? І як потім ми будемо дивитись в очі тим людям, яких ми на сьогоднішній день засуджуємо?» – вважає заступник голови правління Об’єднання українських товариств Латвії Іван Наливайко.

Конгрес українців Латвії – одна з тих організацій, яка підписала відкритого листа до міністра юстиції Латвії та міністра культури Латвії про неприпустимість сприйняття офіційною владою Латвії ОУТЛ як представника української громади. З 2014 року Конгрес українців Латвії відправляє до України гуманітарні вантажі, підтримує українських воїнів, яких Латвія приймає на лікування. Ця та інші організації проводили акції на підтримку українських політв’язнів. З боку ОУТЛ в цей час, вважає голова Конгресу українців Латвії Микола Павлюк, – тільки частішали випадки антиукраїнської поведінки.

«В 2020 році Росія відзначала День ВМФ Росії, то одна із них, Лариса Давиденко, отримала нагороду від посла Росії. В Україні сьогодні триває війна, росіяни вбивають українців, неоголошена війна. Українка, яка позиціонує себе як українка, отримує від посла якісь нагороди. Це ні в яку голову не вміщається», – каже голова Конгресу українців Латвії Микола Павлюк.

На цьому святкуванні Лариса Давиденко дала інтерв’ю російському державному виданню Sputnik як голова Лієпайського українського товариства «Свiтанок». У ньому вона заявила: «Наше українське товариство поза політикою, як би не старався втягнути нас в свої ігри чинний посол України в Латвії Міщенко».

В ОУТЛ зараз заявляють, що поведінка Лариси Давиденко також була помилкою. А російську нагороду вона отримала за батька, який служив на радянському флоті.

Ми працювали і готові працювати. Але виявляється, що ми не все робимо правильно

«Що ж, з пані Ларисою ми вже провели бесіду. Вона каже: «Я тепер каюсь, що так зробила». Але не подумала людина. Це її право, вона не представляла організацію, прийшла отримати нагороду батька. Можна розрізнити? А можна приписати, що це конфліктна справа, яку не можна було робити, враховуючи сьогоднішню ситуацію з нашим сусідом, Росією», – каже заступник керівника ОУТЛ Іван Наливайко.

Приклади конфліктів з ОУТЛ наводить посол України в Латвії Олександр Міщенко. Голова правління об’єднання Ірина Дукуле не хотіла, аби український посол згадував про російську агресію у виступі на фестивалі народної творчості «Слов’янський вінок-12» у місті Вангажі. Посол прибув туди як запрошений гість. Але через таку позицію голови ОУТЛ змушений був залишити цей захід, попередньо зібравши українців для пояснення своєї позиції.

«Я як представник України хотів би, щоб українці, де б вони не жили, знали, що є ворог, який напав і вбив вже 13 тисяч людей. І говорити, що все в нас дуже добре, давайте любитися, ми можемо тільки тоді, коли ці інші скажуть: «Ми вас поважаємо, українці, ми вам співчуваємо, ми вас підтримуємо». Якщо люди кажуть: «Ні, там у вас «хунта», «фашисти», «бандерівці», то я з цими людьми не хочу мати нічого спільного», – сказав посол України в Латвії у зверненні до тих, хто зібрався на фестиваль.

В ОУТЛ заявляють, що не вважають це конфліктом.

«Ми працювали і готові працювати. Але виявляється, що ми не все робимо правильно. І нам почали давати зауваження на те чи інше. Ну, як приклад, коли приїздять представники посольства на культурний захід «Слов’янський вінок», де всі слов’яни, і хочуть говорити політичні промови. Ну, не склалося. Так що нема конфлікту, є нормальна співпраця», – вважає заступник голови правління ОУТЛ Іван Наливайко.

Як приклади щодо діяльності ОУТЛ наводять і підтримку його членів проросійських акцій в соцмережах.

Йдеться і про участь та організацію низки заходів. Наприклад, фестивалю під гаслом «Сало поза політикою». У 2016 році фестиваль провели в санаторії, що належить адміністрації президента Росії.

Керівництво об’єднання зі звинуваченнями у проросійськості не згодне.



«Ну, а якщо я так скажу, що я не згодний з такою позицією, то хто тоді має право…, судити нас за це можна? Чи як? Не розумію. Що таке «проросійські»? Ми беремо участь в якихось мітингах на підтримку Росії? Ми прославляємо культуру Росії? Ми робимо культурні заходи на честь окупації Криму чи війни на Донбасі?» – каже заступник голови правління ОУТЛ Іван Наливайко.



У 2020 році Національна комісія України позбавила Ірину Дукуле, Леоніда Мухіна та Ларису Давиденко статусу закордонного українця. Він надається громадянам інших країн та особам без громадянства.

Я просив їх не робити такі речі, які ганьблять Україну. На жаль, вони цього не зробили

«Я намагався довгий час впливати на них, щоб змінили свою політику. Зокрема, коли я приїхав тільки в Латвію два роки тому, я зустрівся з усіма: з Дукуле, з Мухіним, з Наливайком. Це було чотири зустрічі, під час яких я просив їх не робити такі речі, які ганьблять Україну. Надав їм докази з офіційних видань, де вони поширюють неправдиву інформацію про Україну і закликав їх зупинитися. На жаль, вони цього не зробили. Всі докази їх антиукраїнської діяльності є, рішення абсолютно логічне, справедливе і своєчасне. І я думаю, що рішення СКУ і рішення Національної комісії України про виключення їх з числа закордонних українців буде сприяти консолідації і мобілізації української громади Латвії на підтримку України», – вважає посол України в Латвії Олександр Міщенко.



Посол України в Латвії звернувся до українців, які перебувають в лавах ОУТЛ, із закликом вийти з цієї організації.