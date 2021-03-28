«Вони не пропонують, вони погрожують». Чому у Криму зносять будинки 30 сімей?

30 родин у Сімферополі виженуть на вулицю, а їхні оселі знесуть. Чиновники, підконтрольні Росії, вважають, що будинки зведені незаконно, тому їх слід демонтувати. Проблема так званих самобудів у Криму актуальна, відколи з депортації почали повертатись корінні жителі півострова – кримські татари. Вони займали вільні землі, будувались на них або ж відкривали бізнес. Так і жили поки їм не почали наказувати забиратися зі знову обжитих місць.

Самобуди – давня проблема Криму. У 2007 році бійці спецпідрозділу «Беркут» розігнали торговців на Ай-Петрі, знесли ятки і будівлі.

2017 року – показово, «на камери», демонтували житлові будинки в Сімферополі.

У 2018 році відбулося самоспалення на знак протесту проти зносу самобудів кримських татар.

Нова «галявина протесту» в Сімферополі

Тут земля була нічия, без господаря, тусувались одні наркомани та дикуни

У районі компактного проживання кримських татар поблизу вулиці Генерала Васильєва у Сімферополі нова «галявина протесту». Так у Криму називають райони, які мітингують проти знесення власних будинків. Перші поселенці тут з’явилися у 2006 році.

«Тут земля була нічия, без господаря, тусувались одні наркомані та дикуни. Ось літо прийде, сезон, я пам'ятаю, гора там гілок, багаття розводять, колються там, я не знаю, що вони роблять», – розповідає учасниця «галявини протесту» поблизу вулиці Генерала Васильєва у Сімферополі.

Підконтрольна Росії влада Сімферополя сповістила про демонтаж будівель. Згідно розпорядження, без осель залишаться, мінімум, 30 родин. Документів на землю чи житло не має жоден житель мікрорайону.

Ми депортований народ. У нас нічого немає, ми якось повинні існувати.

«Дозвільні документи? Немає у нас, можна сказати, документів. Ми депортований народ. У нас нічого немає, ми якось повинні існувати. Після депортації нічого доброго не бачив ще наш народ», – каже учасник нової «галявини протесту» у Сімферополі Хаджі Сулейманов.

По телевізору кримчанам кажуть, що у цьому винна українська влада.

«Ще одна кричуща спадщина українських часів. Коли людей використовували, як пішаків у політичній грі. 19 років люди жили без офіційних документів, боялись, що їхні будинки можуть відібрати будь-коли».

Після 2014 року окупаційна влада Криму, призначена Кремлем, проблему самобудів, начебто, успішно долає. «На камери» і документи видає і в нове житло переселяє.

Путін і Бальбек не допомогли

Українська влада не поспішала видавати документи, але й також не поспішала демонтувати самовільно збудовані оселі кримських татар.

«До Руслана Бальбека ми зверталися. Загалом, конкретики ніякої немає. Тобто, якусь частину, ми зможемо захистити. А інших всіх під знесення. Але захистити – це на якусь компенсацію вони зможуть розраховувати. Решта просто під знесення», – пояснює житель «галявини протестів» у Сімферополі Ізет.

Своїми зусиллями провели собі світло, прийшла прокуратура і обрубують нам скрізь усе.

Від 2014 року вони просили оформити їхні ділянки й оселі. Два роки писали листи призначеному Кремлем главі Криму Сергію Аксенову і телефонували йому на гарячу лінію. Просили хоча б під’єднати будинки до міських комунікацій.

«Ніякого результату! Ви ж бачите. Ось, ми в минулому році своїми зусиллями провели собі світло, прийшла прокуратура і відрубують нам скрізь усе. Не хочуть, щоб ми тут будувалися. Ну добре, не хочете, дайте альтернативу. Щоб ми зі своїми дітьми десь жили», – скаржиться учасниця галявини протесту поблизу вулиці Генерала Васильєва у Сімферополі.

У Дінари Манчієвої із «галявини протестів» на Генерала Васильєва малолітній син і паралізований чоловік. Жінка просила про допомогу у Путіна:

До Путіна було звернення. Відеозвернення. Але жодного шансу, нічого.

«До Путіна було звернення. Відеозвернення. Але жодного шансу, нічого. Всі мовчать і кажуть: «Ми будемо зносити і все». Пожаліли б дітей. Ось нам, куди діватися? Мені нікуди. Мені доведеться залишитися і нам трьом доведеться йти на вулицю».

15 років вони живуть без зручностей. Світло від дизеля, вода зі свердловин, опалення пічне. Але зараз бояться втратити навіть те, що є.

«Офіційно, міська влада повідомила про те, що згідно Генплану ухваленому, коли ми вже перейшли в російське законодавство, не підходить призначення землі. Але, на момент прийняття Генплану, цей мікрорайон вже існував. І він уже в той Генплані мав бути внесений», – переконує житель мікрорайону Екрем Джапаров.

Вони хочуть сюди увіткнути багатоповерхівки або ті ж самі торговельні центри

До нового Генплану, розробленого вже окупаційною владою, мікрорайон поблизу вулиці Генерала Васильєва у Сімферополі так і не внесли. Тому призначення землі, за документами, не змінилося.

«Вони кажуть, що ця земля не під забудову, а під комерцію. Вони хочуть сюди увіткнути багатоповерхівки або ті ж самі торговельні центри, від яких купа сміття», – розповідає учасниця «галявини протесту» поблизу вулиці Генерала Васильєва у Сімферополі.

Що робитимуть, коли почнуть зносити будинки?

Кільком родинам запропонували грошову компенсацію, ще кільком перебратися на іншу ділянку, поблизу аеропорту Сімферополь, на голе поле, без житла.

Якщо будуть чавити, нехай вже чавлять нас всією сім'єю. Нам все одно діватися нікуди.

Іншим, понад 3ти родинам пригрозили просто виселити, розповідають жителі «протестної галявини» на Генерала Васильєва. Крим.Реалії запитали, що буде, коли представники влади, підконтрольної Росії, приїдуть сюди з бульдозерами руйнувати житло?

«Я буду в себе вдома. В мене є запас дров, продовольства, запас води. Я забарикадуюсь», – розповідає Ізет.

«Я буду стояти тут в своєму будинку. Якщо будуть чавити, нехай вже чавлять нас всією сім'єю. Нам все одно діватися нікуди. Яка різниця, що на вулиці вб'ють, що тут бульдозером закатають», – каже Дінара Манчієва.

Проблему самобудів окупаційна влада півострова планує вирішити до першого січня 2023 року. У Сімферополі й Сімферопольському районі з «галявинами протестів», майже, розібралися, запевняє екс-голова держкомітету Криму з міжнаціональних відносин, підконтрольний Кремлю, Альберт Кангієв. Натомість, що робити з районом поблизу вулиці Генерала Васильєва чиновники досі не знають. За документами – тільки зносити.