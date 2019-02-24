Лояльні до окупантів кримські татари?

Фейкову «Історію Криму» вилучають зі шкіл окупованого півострова. Підручник для 10-го класу нікому не сподобався. Ані кримським татарам лояльним до України, ані тим, які служать російській владі Криму. У соцмережах книжку розкритикувала журналіст Ліля Буджурова. Депутату Держдуми Росії Руслану Бальбеку така історія Криму теж не сподобалася. У шкільному підручнику кримські татари зображаються як колабораціоністи, а про депортацію народу написано, як про звичайне переселення. Російський історик Микола Сванідзе та кримознавець Гульнара Бекірова вважають, що факти у книзі спотворені. Підручник розпалює ненависть до кримськотатарського народу. Про кримських пособників нацистів у підручнику згадується на 111 рядках. Про російських - у чотирьох. Мало б бути навпаки – переконані дослідник історії 20-о століття – Станіслав Кульчицький та російський історик Микола Сванідзе.