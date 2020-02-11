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11 лютого 2020, Київ 17:32
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Перші звільнені кримські татари | Крим.Реалії

Перші звільнені кримські татари | Крим.Реалії
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До Криму повернулися двоє перших в'язнів, яких правозахисники центру «Меморіал» називають політичними. 5 років тому першими за ґрати потрапили – Рустем Ваїтов, Руслан Зейтуллаєв, Нурі Прімов та Ферат Сайфуллаєв. Кримські татари Нурі Прімов та Рустем Ваїтов провели за ґратами по 5 років. Їх засудили за нібито причетність до «Хізб ут-тахрір». Цю організацію Верховний суд Росії визнав терористичною. Прімов та Ваїтов усі ці роки заперечують участь у «Хізб ут Тахрір». Після звільнення чоловікам призначили адміністративний нагляд – ще вісім років за ними спостерігатимуть спецслужби Росії.

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